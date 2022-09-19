В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и украинской символикой
В настоящее время проверяется причастность двух местных жителей к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы.
© Фото: vrogov, Telegram
В Бердянске Запорожской области был обнаружен схрон с оружием и украинской символикой. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ», - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, в настоящее время проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы.
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