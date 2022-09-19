Обещания на 10 лет тюрьмы: как в Ростове-на-Дону мошенники «чистили» людям кредитные истории

Оперативники застали аферистов прямо на месте преступления - в полностью оборудованном офисе с компьютерами, рабочими телефонами, терминалами для оплаты и документами.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МВД России

В Ростове-на-Дону десятки человек стали жертвами мошенников, которые предлагали «почистить» плохую кредитную историю. Подозреваемые организовали целую сеть компаний по оказанию подобных услуг. Они рассказывали клиентам о своих обширных связях с банками и обещали помочь начать новую жизнь. Среди обманутых много пенсионеров.

Оперативники застали аферистов прямо на месте преступления - в полностью оборудованном офисе с компьютерами, рабочими телефонами, терминалами для оплаты и документами. Именно здесь велась «обработка» доверчивых жителей юга России.

«Названивали неделю, наверное, две с лишним недели. Он обещал мне помочь с кредитом через какой-то банк», - рассказала одна из пострадавших.

Эта пенсионерка - одна из тех, кто попался на удочку. После серии настойчивых звонков доверилась им и приехала в столицу региона. Кредитную историю испортила по уважительной причине. Слегла из-за болезни. Не смогла вовремя закрывать платежи. Здесь обещали помочь - обнулить историю и помочь с новым займом.

«Я уже 14 раз заплатила, а это просто хотела как рефинансирование взять, заплатить ту сумму оставшуюся, там тысяч 17-18», - добавила она.

Злоумышленники подбирали клиентов среди тех, кому банки отказали в кредитовании, и убеждали, что с помощью своих связей они смогут решить их проблемы. Пострадавшие рассчитывали, что их вычеркнут из черных списков. Стоимость услуг зависела от суммы, которую планировалось взять в долг у банка.

«При этом, клиентов уверяли, что часть денежных средств будет зачтена в счет погашения займов. На самом деле, никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было. Взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию уже обратились 20 пострадавших. Задержаны трое подозреваемых, сейчас они находятся под стражей. Правоохранители ищут возможных соучастников. Им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники для привлечения внимания и дальнейшего развития разговора с потенциальной жертвой просят оказать помощь в якобы расследовании выдуманных незаконных действий сотрудников Банка России. К примеру, человек поднимает трубку с незнакомого номера и слышит грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции, тот утверждает жертве, что расследует противоправную деятельность должностных лиц ЦБ РФ.