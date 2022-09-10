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Вымышленные расследования: в ЦБ РФ рассказали о новой уловке телефонных мошенников

Максим Крюков
06:46 10.09.2022
Потенциальную жертву просят оказать помощь в якобы расследовании выдуманных незаконных действий сотрудников Банка России.
Вымышленные расследования: в ЦБ РФ рассказали о новой уловке телефонных мошенников
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники для привлечения внимания и дальнейшего развития разговора с потенциальной жертвой просят оказать помощь в якобы расследовании выдуманных незаконных действий сотрудников Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ведомстве отметили, что похитители придерживаются традиционной схемы, однако в последнее время изменилась легенда, которую они применяют во время беседы. К примеру, человек поднимает трубку с незнакомого номера и слышит грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции, тот утверждает жертве, что расследует противоправную деятельность должностных лиц ЦБ РФ. Затем жулики расспрашивают про посещение МФЦ, заполнение тех или иных документов и достаточно жестко предупреждают не сообщать родственникам, запугивая ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

«Банк России неоднократно отмечал, что, исходя из текущей повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках», - приводят заявление пресс-службы Центрального банка РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на данные эксперта, сообщает, что с марта текущего года зафиксировано увеличение подобных звонков. Представителям старшего поколения, например, начали звонить с информацией о якобы расследовании преступлений, которые совершили специалисты социальных служб и Пенсионного фонда РФ.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый вид обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками Центробанка. Все чаще злоумышленники для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России.

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