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Американский дипломат заявил, что Европа исчерпала запасы оружия для поставок Украине

Анастасия Бобылева
03:38 16.09.2022
Бывший постпред США при НАТО рассказал, что в некоторых странах Европы уже закончилось оружие для обеспечения военной помощи Киеву.
Американский дипломат заявил, что Европа исчерпала запасы оружия для поставок Украине
© Фото: defense.gov
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Поддержка Украины Западом в последнее время начинает замедляться, и запасы оружия для поставок Киеву в некоторых странах Европы закончились. Даже американское оружие теперь поставляют не так активно. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

«В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться», - приводит журнал Foreign Affairs его слова.

Как отметил дипломат, сейчас запросы о дополнительной помощи Украине американский конгресс воспринимает со скептицизмом. Европа же, по его словам, еще не выполнила часть первоначальных обещаний.

Ранее немецкий политик объяснил, почему Евросоюз не будет обеспечивать Киев западными танками. Он привел в качестве аргумента существующую между странами Европы договоренность, которая не позволяет участникам поставлять основные боевые танки западного образца.

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