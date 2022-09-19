Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии подписали протокол о стабилизации обстановки на границе

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Председатели Государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира. Руководители ведомств договорились провести работу по урегулированию обстановки.

«Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», - передает агентство Turmush слова главы киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

Напомним, обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились в среду, 14 сентября. Страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне сообщалось, что, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, количество погибших в зоне вооруженного конфликта на киргизо-таджикской границе снова увеличилось и достигло 59 человек.

Информация о жертвах военного конфликта с Таджикистаном обновилась в течение суток 18 сентября. До этого МИД Киргизии заявил о 46 погибших в результате вооруженного противостояния границе с Таджикистаном.