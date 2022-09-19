Российское посольство передало полиции Канады видео нападения с коктейлем Молотова

© Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова. Об этом в понедельник сообщили в диппредставительстве. Там отметили, что рассчитывают на тщательное расследование преступления.

Посол России в Канаде Олег Степанов выразил надежду на то, что будут усилены меры охраны. По его словам, сейчас протоколы канадских служб не обеспечивают безопасности российского посольства и генконсульств РФ.

«Патрулирование осуществляется силами городской полиции или Королевской канадской конной полиции, то есть время от времени они проезжают мимо и отслеживают обстановку, но пост постоянной охраны никогда не выставлялся», - передает РИА Новости слова посла.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Оттаве неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства России и убежал. Состав смеси не воспламенился.

Сегодня посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в Министерство иностранных дел России. Ей объявили решительный протест из-за инцидента.