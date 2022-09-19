МИД объявил демарш послу Канады в России

Посол Канады в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство 19 сентября.

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Министерство иностранных дел России объявило демарш послу Канады в РФ в связи с атакой неизвестного на территорию российской дипмиссии в Оттаве.

«Послу Канады в Москве Э. ЛеКлэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского Посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ обратили внимание на то, что как и в других аналогичных случаях враждебных акций против диппредставительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не смогли предотвратить указанные инциденты и не задержали виновных.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва возле российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии. Также есть пострадавшие и среди афганских граждан.