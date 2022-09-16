В Бердянске убиты заммэра по ЖКХ и его супруга

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В Бердянске, микрорайоне Колония, были убиты замглавы городской администрации Олег Бойко и его жена Людмила. По данному факту проводятся следственные действия. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко... Это страшное преступление не останется безнаказанным и безответным», - написал Рогов в Telegram.

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