В Росгосцирке объяснили, почему артистка в Омске сорвалась с высоты без страховки

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: regio55, ВКонтакте

Упавшая на арену цирка в Омске и получившая травму кистей и небольшой ушиб позвоночника артистка Татьяна Золотухина допустила техническую ошибку при выполнении элемента. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Об этом «Звезде» рассказала главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова.

«К сожалению, Татьяна немножечко неправильно пошла на трюк, она неправильно сгруппировалась», - сказала Петрикова.

Она отметила, что артисты цирка очень самоотверженные люди, которые очень любят свою профессию, и чаще всего даже после самых серьезных травм они возвращаются на манеж.

Напомним, накануне падение гимнастки с высоты без страховки в омском цирке попало на видео. На кадрах, снятых зрителем прямо во время представления, видно, как девушка исполняла трюк и сорвалась с высоты, рухнув вниз.