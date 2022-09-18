В цирке Омска гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

На снятых зрителем кадрах видно, как девушка исполняла трюк и сорвалась с высоты, рухнув вниз.

© Видео: Регион 55 | ЧС Омск, Вконтакте © Фото: regio55 Вконтакте

Падение гимнастки с высоты без страховки в омском цирке попало на видео.

На кадрах, снятых зрителем прямо во время представления, видно, как девушка исполняла трюк и сорвалась с высоты, рухнув вниз. Гимнастический элемент девушка выполняла со своим партнером.

На данный момент артистка цирка находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. Представление из-за инцидента прекращать не стали.