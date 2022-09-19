В ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы второго экс-сотрудника ОБСЕ

Бывший переводчик выведывал у бойцов Народной милиции сведения о втором корпусе НМ ЛНР, представляющие собой государственную тайну.

© Фото: МГБ ЛНР

Бывший переводчик миссии ОБСЕ в Донбассе Максим Петров приговорен Верховным судом Луганской Народной Республики к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым Петров М.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на тринадцать лет», - следует из текста решения, опубликованного на сайте суда.

По данным следствия, заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Луганске, гражданин Соединенных Штатов Америки Джордж Левицки привлек Петрова в качестве агента. Переводчик выведывал у бойцов Народной милиции сведения о втором корпусе НМ ЛНР, представляющие собой государственную тайну, и передавал их Левицки.

Кроме того, сегодня Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Гражданина ЛНР признали виновным в государственной измене.