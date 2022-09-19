В Москве нашли тело младенца в мусорном контейнере
Ребенка на улице Люблинской обнаружил прохожий.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: moscowproc, Telegram
В Москве на улице Люблинская прохожий нашел тело новорожденного в мусорном контейнере. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства гибели ребенка, а также ищут его родителей.
«На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев», - отметили в ведомстве.
Напомним, недавно в Санкт-Петербурге по дороге из детского сада в больницу умерла двухлетняя девочка. Ребенок скончался в машине скорой помощи.