В стране и мире Двухлетняя девочка умерла в детском саду Санкт-Петербурга Игнат Далакян Медики провели реанимационные мероприятия, однако до больницы девочку довезти не успели. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Санкт-Петербурге по дороге из детского сада в больницу умерла двухлетняя девочка. Утром двухлетняя Хадиджа внезапно почувствовала себя плохо в детском саду. Девочка потеряла сознание, посинели губы. Воспитательница отнесла ребенка в медицинский кабинет и немедленно вызвала скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, однако до больницы девочку довезти не успели. Ребенок умер в машине скорой помощи. Сообщается, что в детский сад девочка поступила без каких-либо признаков заболевания. На данный момент трагедией занимаются следователи. Проводится экспертиза, которая определит точную причину смерти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика