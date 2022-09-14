Двухлетняя девочка умерла в детском саду Санкт-Петербурга
Медики провели реанимационные мероприятия, однако до больницы девочку довезти не успели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге по дороге из детского сада в больницу умерла двухлетняя девочка.
Утром двухлетняя Хадиджа внезапно почувствовала себя плохо в детском саду. Девочка потеряла сознание, посинели губы. Воспитательница отнесла ребенка в медицинский кабинет и немедленно вызвала скорую помощь.
Медики провели реанимационные мероприятия, однако до больницы девочку довезти не успели. Ребенок умер в машине скорой помощи.
Сообщается, что в детский сад девочка поступила без каких-либо признаков заболевания.
На данный момент трагедией занимаются следователи. Проводится экспертиза, которая определит точную причину смерти.