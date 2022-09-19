Швейцария приобретет у США 36 истребителей F-35A

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Швейцария договорилась с Соединенными Штатами Америки о приобретении 36 истребителей F-35A, которые должны заменить находящиеся на вооружении самолеты F/A-18 Hornet и F-5 Tiger. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

«Девятнадцатого сентября генеральный директор по вопросам вооружений Мартин Зондереггер и шеф проекта Дарко Савич подписали в Берне с американским правительством контракт на покупку», - говорится в сообщении.

Власти Швейцарии уточнили, что поставки 36 истребителей американского производства должны быть осуществлены с 2027 по 2030 год. Сообщается, что сумма соглашения составляет более 6,2 миллиарда долларов.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Пентагон вынуждает американские корпорации военно-промышленного комплекса отказаться от электронной продукции и сырья из Китая. В Минобороны опасаются, что поставки из КНР могут прекратиться в случае введения санкций или конфликта.