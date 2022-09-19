WSJ: Пентагон вынуждает производителей оружия отказаться от комплектующих из Китая

В Минобороны США опасаются, что поставки из КНР могут прекратиться в случае введения санкций.

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Пентагон вынуждает американские корпорации военно-промышленного комплекса отказаться от электронной продукции и сырья из Китая. В Минобороны опасаются, что поставки из КНР могут прекратиться в случае введения санкций или конфликта.

«В Минобороны начали применять искусственный интеллект для более точного определения происхождения деталей, электроники и сырья. Таким образом Пентагон хочет избежать использования комплектующих, которые произведены Китаем или другими потенциальными противниками», - пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в начале года Пентагон уже уведомил корпорацию Lockheed Martin о приостановке приемки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, так как при их производстве использовалось китайское сырье.

Напомним, недавно американский президент Джо Байден пригрозил Пекину прекратить инвестиции из-за сотрудничества с Россией. О намерениях он сообщил китайскому лидеру Си Цзиньпину.