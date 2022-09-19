В Евросоюзе заявили о небывалом росте цен на хлеб

Кроме того, в европейской зоне наблюдается беспрецедентная инфляция, которая достигла 9,1% в годовом исчислении.

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Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в странах Евросоюза зафиксирован рост средней стоимости хлеба на 18%.

«Хлеб еще никогда не стоил так дорого... В августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года», - говорится в материале.

Сообщается, что сильнее всего этот продукт подорожал в Венгрии (на 66%), Литве (на 33%), Эстонии и Словакии (на 32%). Согласно отчету организации, самые низкие темпы роста цен на хлеб отмечены во Франции (на 8%), Нидерландах и Люксембурге (на 10%).

Кроме того, в европейской зоне наблюдается беспрецедентная инфляция, которая достигла 9,1% в годовом исчислении, в июле она составляла 8,9%.

Ранее издание Politico писало, что европейские города расплачиваются за антироссийские санкции темными улицами без подсветки фасадов зданий - такова цена поддержки Украины. В странах ЕС нарастает энергетический кризис, после введения санкций против России резко выросли цены на свет, и европейцам приходится экономить и отказываться от наружного освещения.