Politico: Европа погрузилась во тьму из-за поддержки Украины

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По данным Politico, европейские города расплачиваются за антироссийские санкции темными улицами без подсветки фасадов зданий - такова цена поддержки Украины. В странах ЕС нарастает энергетический кризис, после введения санкций против России резко выросли цены на свет, и европейцам приходится экономить и отказываться от наружного освещения.

К примеру в Германии на законодательном уровне из экономии электроэнергии запретили освещение достопримечательностей. Погрузилась во тьму и Эйфелева башня: власти Парижа вынуждены отключать иллюминацию на час раньше обычного. Помимо этого, 12 тысяч французских коммун приняли решение полностью или частично отключить уличное освещение в ночное время, сообщает издание.

В Испании для экономии света пришлось перевести торговые сети на сокращенный рабочий день, по этой причине магазины должны гасить свет и закрыться в 22:00.

Из-за баснословных счетов на оплату электроэнергии во Франции закрылось нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже.

Ранее обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок заявил о возможных массовых протестах в странах Европы из-за энергетического кризиса, пообещав «зиму недовольства».