ЦБ ужесточает выдачу ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом

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Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. С 1 декабря введут надбавку к коэффициенту риска. Эта мера коснется случаев, когда взнос не превышает 10%.

«Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера направлена на ограничение практики предоставления кредитов на договора долевого участия с низким первоначальным взносом», - указано в пресс-релизе ЦБ.

При этом регулятор с 1 марта отменил практически все надбавки по кредитам на основе договора долевого участия, кроме ипотеки на вторичном рынке с первоначальным взносом менее 10%. Там продолжала действовать «ограничительная» надбавка в размере 2,0.

В Банке России отметили, что принятое решение позволит ограничить практику выдачи кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке от застройщиков, которые предлагают ставку, близкую к нулю процентов. По ее словам, это чисто маркетинговый ход.