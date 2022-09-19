Германия поставит Киеву две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo

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Берлин передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и 50 бронемашин Dingo. Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

«Мы выполняем свои обещания! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят на Украину», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Минобороны.

В ведомстве отметили, что таким образом ФРГ продолжает поддерживать Украину.

Ранее в Греции заявили, что, поставляя оружие Украине, она становится соучастницей конфликта с Россией. Также оппозиционные силы в Греции намерены бороться за улучшение имиджа государства на международной арене. С таким заявлением на 86-й Салоникской международной выставке выступил бывший премьер Греции Алексис Ципрас и по совместительству лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА).