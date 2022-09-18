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«Мост, а не форпост»: в Греции раскритиковали отправку оружия Киеву

Марина Крижановская
01:00 18.09.2022
Лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) раскритиковал поставки вооружения на Украину и заявил о необходимости реформации имиджа Греции на международной арене.
«Мост, а не форпост»: в Греции раскритиковали отправку оружия Киеву
© Фото: Ingo Kuzia http imagebroker.com #search Globallookpress
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В Греции заявили, что, поставляя оружие Украине, она становится соучастницей конфликта с Россией. Также оппозиционные силы в Греции намерены бороться за улучшение имиджа государства на международной арене.

С таким заявлением на 86-ой Салоникской международной выставке выступил бывший премьер Греции Алексис Ципрас и по совместительству лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА).

«Мы здесь, чтобы снова улучшить позицию страны на международной геополитической арене. Не как передового и незащищенного форпоста Запада, страны, которая посылает Украине оружие и становится частью кризиса, а как силы мира и стабильности. Моста, а не форпоста», - приводит его слова ТАСС со ссылкой на местное издание.

Также Ципрас обратил внимание на необходимость Греции быть «способной в любой момент защитить свой суверенитет, без громких и пустых слов, но со стратегической и активной дипломатией».

«Итак, мы здесь для того, чтобы все в стране снова почувствовали себя в безопасности», - подытожил глава оппозиционной партии Греции.

Ранее в США заострили внимание на том, что военная помощь Украине не только подрывает государственную экономику, но и угрожает национальной безопасности, поскольку никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие.

По мнению эксперта, опубликовавшего свой анализ в издании  Business Insider, никто не может дать гарантий, что поставленное оружие не окажется на черном рынке и в руках террористов, как это случилось в Сирии и Йемене, и поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность с военной помощью Украине.

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