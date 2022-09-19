В Японии при сильном тайфуне оторвало часть стены космического центра

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Сегодня при сильном ветре во время тайфуна «Нанмадол» оторвалась часть стены космического центра космодрома Танэгасима в Японии. Сейчас аэрокосмическое агентство JAXA выясняет причины инцидента.

Отмечается, что размер оторвавшейся части внешней панели стены равен нескольким метрам в высоту. При этом высота здания составляет 80 метров. Об этом сообщает телеканал NHK.

Напомним, ранее почти 2,5 миллиона японцев настоятельно рекомендовали покинуть места жительства в связи с угрозой тайфуна «Нанмадол». А для практически 68 тысяч человек объявили пятый уровень опасности, который сообщает о необходимости срочно спасать свои жизни. Подобные риски коснулись горожан в Нисиноомотэ и Идзуми на острове Кюсю.

Согласно прогнозам, приближающийся тайфун с высокой вероятностью вызовет наводнения и оползни в местах прохождения. Также уже отменили 510 авиарейсов и некоторые маршруты скоростных поездов и паромов.