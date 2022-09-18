Миллионам японцев предписали эвакуироваться из-за сильнейшего тайфуна

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Почти 2,5 миллиона японцев было настоятельно рекомендовано покинуть места жительства в связи с угрозой крайне разрушительного тайфуна «Нанмадол». Жители юго-западной части страны получили указание об эвакуации, что является четвертым из пяти уровней предупреждения в преддверии возможной катастрофы.

Более того, для практически 68 тысяч человек был объявлен финальный, пятый уровень опасности, который сообщает о необходимости срочно спасать свои жизни от непосредственной угрозы. Подобные риски коснулись горожан в Нисиноомотэ и Идзуми на острове Кюсю. Об этом сообщает NHK.

Согласно прогнозам, приближающийся тайфун с высокой вероятностью вызовет наводнения и оползни в местах прохождения. В связи с природной угрозой уже были отменены 510 авиарейсов, отменены некоторые маршруты скоростных поездов и паромов.