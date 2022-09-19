МО РФ: США и Украина не ответили, зачем экстренно уничтожили документы о работе биолабораторий

Как уточнил Игорь Кириллов, всего Россия задала более 20 вопросов относительно незаконной деятельности Америки и Украины в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии.

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В Минобороны России заявили, что Вашингтон и Киев не ответили, зачем экстренно уничтожили документы о военно-биологической деятельности США на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов.

«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев», - заметил Кириллов в ходе брифинга.

Показательно, что представитель украинской делегации при этом сказал: «здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе».