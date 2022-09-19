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США освободили наркосбытчика бен Ладена в рамках обмена заключенными с талибами

Максим Крюков
16:00 19.09.2022
Террористическая организация, в свою очередь, выпустила на свободу американского гражданина Марка Фрерихса.
США освободили наркосбытчика бен Ладена в рамках обмена заключенными с талибами
© Фото: Metmaeen, Twitter
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Соединенные Штаты Америки в рамках обмена заключенными с находящимся у власти в Афганистане движением «Талибан»* освободили Башира Нурзаи, который считался главным поставщиком наркотических веществ для бывшего главаря международной террористической группировки «Аль-Каида»** Усамы бен Ладена. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

Террористическая организация, в свою очередь, выпустила на свободу американского гражданина Марка Фрерихса, который был похищен в начале февраля 2020 года в Кабуле.

«Хаджи Башир Нурзаи был освобожден сегодня в обмен на гражданина США Марка Фрерихса в аэропорту Кабула», - приводит его слова РИА Новости.

В начале мая 2009 года окружной суд Манхэттена приговорил к пожизненному заключению Башира Нурзаи, которого признали виновным в контрабанде героина на сумму 50 миллионов долларов. Нурзаи является одной из влиятельнейших фигур в афганском движении «Талибан»*.

По словам и.о. главы МИД Афганистана, талибы считают, что освобождение Нурзаи способствует «новой главе» в дипломатических отношениях между Афганистаном и Соединенными Штатами и несет послание, что проблемы могут быть решены «путем переговоров, а не с помощью войны и насилия».

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что имена российских граждан Виктора Бута, а также граждан Соединенных Штатов Бриттни Грайнер и Пола Уилана звучат в диалоге РФ и США по возможному обмену заключенными. По его словам, обсуждение идет в рамках определенных президентами каналов.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.
** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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