Байден пригрозил Пекину прекратить инвестиции из-за сотрудничества с Россией

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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS сообщил подробности телефонного разговора о России с председателем КНР Си Цзиньпином.

Одной из тем беседы стали американские инвестиции в экономику Китая. Байден пригрозил прекратить сотрудничество с Пекином в случае игнорирования антироссийских санкций.

«Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку», - приводит слова Байдена РИА Новости.

Кроме того, американский президент ответил на вопрос о возможных поставках оружия из Китая в Россию, заявив, что подобной информацией не располагает.

Ранее на саммите ШОС президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин заявили о стратегии многополярного мира, в которой нет места прежнему доминированию США.