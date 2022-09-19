Мантуров заявил о необходимости решить вопрос о включении алкоголя в параллельный импорт

По словам вице-премьера РФ, необходимо пополнить ассортимент торговых сетей традиционными товарами, которые всегда были на полках.

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Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что до конца текущего месяца необходимо решить вопрос о включении алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта.

По его словам, необходимо пополнить ассортимент торговых сетей традиционными товарами, которые всегда были на полках.

«Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», - передает его слова ТАСС.

При этом глава Минпромторга отметил, что федеральные органы исполнительной власти придерживаются разных позиций по данной теме.

«Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение. Поэтому мы в данном случае занимаем нейтральную позицию: мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения», - сказал Мантуров в кулуарах международного форума Innofood.

Ранее вице-премьер РФ сообщил, что объем ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров к концу года составит не менее 20 миллиардов долларов. По его словам, западные компании, покинувшие российский рынок, как правило, заинтересованы в возвращении в будущем.