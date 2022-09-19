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По 12 часов и шесть дней в неделю: как готовятся бойцы именных рот «Ненецкая» и «Мурман»

Елена Сивонен
01:20 19.09.2022
Перед отправкой в зону специальной военной операцией бойцы-североморцы два месяца проходили усиленную подготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Минометчики ведут поиск цели, работают с закрытых позиций. Бойцы поражают мишени на расстоянии до пяти тысяч метров и с максимальной эффективностью. 

«Все зависит от желания. Есть желание - быстро научишься. Нет желания - будешь, соответственно, долго учиться», - объяснил командир орудия минометной батареи Алексей.

На полигоне они проводят по 12 часов, шесть дней в неделю, чередуя огневую подготовку с тактической. Так проходят тренировки подразделений береговых войск Северного флота, которым присвоены почетные наименования регионов. Сначала было тяжело, зато теперь командиры с уверенностью говорят, эти парни умеют многое.

«Мы бегали по полям, занимались навигацией, тактикой, постоянно проводили занятия по медицине, то есть каждого из бойцов возьмем, он сможет перевязать, если какое ранение, он сможет оказать первую медицинскую помощь», - рассказал командир взвода стрелковой роты «Мурман» отдельной мотострелковой бригады СФ Георгий.

Работа изнуряющая и в любое время суток. Бойцы тренируются не щадя себя.

«С утра до вечера и с вечера до ночи. Ночные стрельбы, физическая подготовка», - отметил командир отделения стрелковой роты «Ненецкой» отдельной бригады морской пехоты СФ Максим.

На военном аэродроме сегодня сделали исключение. Здесь семьи тех, кто летит в район проведения специальной военной операции исполнять свой воинский долг. Еще не понимая всей серьезности момента, к своим отцам бегут дети. Даже во время официальных речей им дают обнять пап.

«Надо ехать. Кто, кроме нас? Поэтому будем ждать, встречать с победой, конечно», - призналась супруга военнослужащего Елизавета.

Губернатор Ненецкого автономного округа сегодня прилетел специально в Североморск, чтобы проводить своих земляков, ребят из стрелковой роты «Ненецкой».

«Наше дело правое, победа будет за нами. Уверен, что бойцы "Ненецкой" стрелковой роты с честью выполнят свой долг», - заверил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Командующий Северным флотом пожимает руку каждому из бойцов именной мурманской роты. Это 86 человек. Напутствуя их на выполнение поставленных задач, называет парней гордостью флота. 

«Все наши подразделения флота очень эффективно воюют и, находясь в оперативном подчинении командующих группировок, имеют очень высокую оценку. Мне это, как командующему флотом, будем говорить открыто, - приятно за своих бойцов», - заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Два месяца шла усиленная подготовка, и бойцы стрелковой роты «Мурман» ее успешно завершили, сдав своеобразный полевой экзамен. Теперь они готовы к вылету в район проведения специальной военной операции. До посадки в Ил-76 всего несколько минут. Теплые объятия и обещания ждать. Здесь у трапа Елена едва сдерживает слезы. Женой Павла стала всего четыре дня назад, просила остаться, но муж был категоричен - он не может бросить сослуживцев.

«Конечно, тяжело, правда, но я понимаю, что это важно. Я понимаю, что моему мужу проще съездить, чем не съездить, потому что человек чувствует ответственность. И совестливо, знаете… То есть его товарищи там, а он здесь», - призналась супруга военнослужащего Елена.

Сразу по прилету стрелковые роты «Мурман» и «Ненецкая» встанут в строй, наряду еще с двумя именными подразделениями. С мотострелковым батальоном «Архангельский» и стрелковой ротой «Коми», которые уже выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.

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