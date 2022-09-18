Фейки и террор: какую тактику применяет Киев для создания иллюзии успеха

До наступления зимы и холодов Зеленскому необходимо предъявить Западу свои успехи. Какой ценой - об этом лучше украинцам не знать. За последние две недели потери ВСУ по неофициальной информации составили до 15 тысяч человек, но Киев об этом молчит.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На позициях бойцов ЛНР под Красным Лиманом бетонные плиты, все на боевом дежурстве, но обстановка сейчас спокойная, даже чаем угостили, стоим, слушаем, наблюдаем.

«Ну всячески приходится удерживать в любом случае, пытаются прорваться диверсанты, буквально полчаса назад был бой недавно, удерживаем. У нас настрой боевой, мы для этого здесь и находимся. Пытаются в Лиман зайти, мы им этого не даем», - рассказал боец Народной милиции ЛНР.

Контрнаступление ВСУ окончательно захлебнулось. Главным украинским фейком на этой неделе стало якобы взятие боевиками Красного Лимана- крупного поселка на территории ЛНР. Он стоит между Изюмом, Славянском и Лисичанском. Несмотря на опасность попасть под огонь, наша съемочная группа направилась туда, чтобы на месте разобраться, кто сейчас контролирует обстановку в населенном пункте.

«Они создают панику перед населением. Мы работаем, танковые дивизии заезжают, люди все видят, БМП все, мирные граждане успокоены, никто даже не пытается эвакуироваться. Город находится под контролем союзных сил, противник в 10-15 километрах, город оставлять не будем», - заявил боец НМ ЛНР.

Огромное количество откровенных фейков в сети от украинских СМИ - попытка скрыть чудовищные потери в ходе контрнаступления. Впереди на убой идут части украинской теробороны, потери ВСУ в атаке на северном направлении предположительно достигают тысячи человек в день и сотни единиц боевой техники. Спрятавшись за спинами бойцов теробороны - идут подразделения иностранных наемников и боевики нацбатов.

«Взят в плен в ходе занятия рубежа. Произошло из-за того, что не было надлежащего взаимодействия между бригадами и подготовки. Нас использовали как приманку для вражеской артиллерии, чтобы потом по ней отработать, других мыслей в данном контексте у меня нет», - рассказал пленный боец теробороны ВСУ.

Союзные войска сейчас стабилизировали фронт и заняли оборону по естественной водной преграде - реке Оскол. Северной оконечностью Луганского фронта можно считать город Купянск - его восточная сторона накрепко заблокирована нашими Вооруженными силами, ниже - Красный Лиман, он закрывает украинским боевикам путь на освобожденные ранее Северодонецк и Лисичанск.

Потоки бегущих от ВСУ жителей Харьковской области стекаются в Сватово, здесь, под прикрытием фронта союзных сил, люди могут перевести дух и понять, куда им двигаться дальше.

Въезд в Сватово. Та самая дорога, которая ведет в Старобельск и другие далекие от фронта населенные пункты ЛНР. Движение по ней есть в обе стороны. Периодически проезжают машины с харьковскими номерами. На дороге, как обычно, стоят блокпосты. На вопрос, безопасно ли в Сватово, военные отвечают: как раньше.

Проезжающие машины помечены белыми тряпками - принятое общеизвестное обозначение гражданских на прифронтовых дорогах. Люди с детьми на руках бегут от ВСУ, спасая себя и свои семьи от обстрелов и не только.

Накануне украинские СМИ распространяли фейки о взятии Сватово как раз для того, чтобы эти люди не знали, где еще их могут защитить.

«Купянск бьют, по Украине показывают, что взят, у нас только украинские каналы показывают», - рассказал мирный житель.

А в Изюме, откуда бежало практически все население города, неонацисты превратили в казарму храм. Поведение агрессора на чужой, ненавистной ему земле.

Зато все полосы западных газет на этой неделе пестрят громкими заголовками. Изюм, где люди спокойно жили несколько месяцев и уже даже начали восстанавливать дороги, называют второй Бучей.

Киев уверяет - якобы российские военные оставили в городе массовые захоронения замученных жителей. Только вот при раскопках под Изюмом обнаружили только братские могилы погибших бойцов ВСУ- тела тех, кого Киев так и не удосужился забрать с поля боя и по человечески похоронить.

Пообщавшись с жителями Изюма, подтвердила отсутствие признаков военных преступлений против местных жителей и британская газета Telegraph.

«The Telegraph не увидела никаких свидетельств такого масштаба смертей во время визита в четверг. Григорий, местный житель, отрицал, что знал о каких-либо военных преступлениях. "Мы не взаимодействовали с ними, и они не взаимодействовали с нами", - сказал он о русских. "Из того, что я знаю, не было никаких задержаний, казней, пыток"», - пишет газета.

А немецкая газета Frankfurter Rundschau сперва растиражировала версию Киева, но отправив на место событий своего корреспондента и убедившись в том, что украинские власти просто напросто врут - принесла извинения за дезинформацию.

«Судьба Бучи будет повторяться в каждом населённом пункте, где были союзные силы до перегруппировки. Хотя, когда российская армия стояла там, Изюм обстреливался украинской армией. Киевский режим и в Донбассе говорили все восемь лет, что мы стреляем сами в себя. Сейчас они говорят ровно то же самое. ВСУ заходят в Купянск, снимают, "что русские сделали с городом". Да когда русские там были, там дороги начали делать. Там не было ни одного здания разрушено до того момента, пока американские HIMARS не начали лететь по Купянску», - заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Но украинские СМИ, действующие по уже известным в Буче западным методичкам, уже не остановить. Киевский режим уже даже придумал логотип, который должен стать символом мифа о зверствах в Изюме - рука с браслетом в цветах украинского флага, якобы принадлежащая погибшему жителю города.

На неделе ВСУ активизировали террористическую деятельность. В здании генпрокуратуры Луганска произошел мощный взрыв, в результате которого погиб генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стекленко.

Подобную тактику запугивания украинские боевики начинают использовать, как только на фронтах дела идут не по их плану. Активно отражаются атаки на Херсонскую область. Там вооруженные силы России уничтожили украинский десант, который попытался зайти на Кирнбурнскую косу со стороны Черного моря. А понтонные переправы через Ингулец были смыты поднявшейся из берегов рекой - контрнаступление под Херсоном захлебнулось в прямом смысле слова.

Продвигаются наши и в Соледаре и Артемовске. А на Донецком направлении силы ДНР полностью освободили населенный пункт Майорск над Головкой. Последствия недавнего контрнаступления Киеву еще только предстоит почувствовать. Слишком сложно скрывать от украинцев смерть десятков тысяч посланных на смерть мобилизованных граждан.