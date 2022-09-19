Сел в «Зверя» и застрял в пробке: Байден приехал на похороны Елизаветы II

Президент США стал единственным мировым лидером, которому разрешили приехать на государственном автомобиле.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл прибыл на похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерское аббатство. Американский лидер приехал на своем бронированном лимузине Beast («Зверь»), по дороге машина застряла в пробке.

Байден стал единственным мировым лидером, которому разрешили приехать на государственном автомобиле, а не воспользоваться услугами местного парка машин. На «Звере» американский президент всегда передвигается как в Соединенных Штатах, так и в зарубежных поездках. Остальных мировых лидеров попросили добраться до места похорон автобусами.

«Бронированный лимузин президента Джо Байдена сегодня застрял (в пробке. - Прим. ред.) возле кофейни Pret в центре Лондона», - сообщает Daily Mail.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, как президентский лимузин останавливается у кофейни, а собравшиеся вокруг машут руками и фотографируют Байденов.

Похороны Елизаветы II проходят в эти минуты в Вестминстерском аббатстве. Королева скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.