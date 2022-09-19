В МО РФ заявили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе Херсонской области

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Александровка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского штурмовика в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков.

Еще российские средства ПВО сбили за сутки 14 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка (ДНР), Снигиревка (Николаевская область), Чернянка, Максима Горького (Херсонская область), Дорожнянка (Запорожская область).

Были перехвачены и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пунктов Новая Каховка в Херсонской области. Удалось перехватить и две украинские ракеты комплекса «Точка-У» и 24 снаряда РСЗО HIMARS, а также «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Волноваха, Корсунь (ДНР), Херсон, Таврийск, Берислав, Веселое, Новая Каховка (Херсонская область), Червоный Проминь (Николаевская область).

Игорь Конашенков озвучил суточные итоги ударов, наносимых силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены семь пунктов упрвления ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево (ДНР), Полтавка, Чаривное (Запорожская область), Костомаровка (Кировоградская область), Бармашово (Николаевская область). Кроме этого, были поражены 52 артиллерийских подразделения противника, а также скопления войск в 134 районах.

Официальный представитель Минобороны России назвал актуальные цифры потерь украинской военной техники в ходе спецоперации. Враг недосчитался 294 самолетов, 155 вертолетов, 1 995 беспилотников, 375 ЗРК, 5 028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3 401 орудий и минометов, а также 5 692 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков рассказал об уничтожении цехов завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов