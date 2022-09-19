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МО РФ: уничтожены цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS

13:11 19.09.2022
Кроме того, ударами ВКС России за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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ВКС России уничтожили цеха на заводе «Искра» в Запорожье, где обслуживались американские РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге 19 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

За минувшие сутки ВКС России нанесли удары по местам скоплений войск противника в районах Торецка, Зайцево, Николаевки, Северска. После этих ударов ВСУ потеряли более 200 своих бойцов и 11 единиц бронетехники. Также представитель российского военного ведомства сообщил об ударе по скоплению неприятельских войск в районе Белогорки в Херсонской области, в результате которого было уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

Конашенков рассказал о серьезных потерях противника в живой силе после массированного огневого удара по пункту дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе Першотравневое в Днепропетровской области. Общие потери составили более 80 человек, из них более 30 были убиты, еще более 50 получили ранения.

Также более 70 украинских военных и боевиков были уничтожены в результате массированных огневых ударов по местам скопления войск противника в районе Долинки, Рыбное Запорожской области и пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в Запорожье.

Кроме того, представитель Минобороны России заявил об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе Херсонской области.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о том, как попытки Вооруженных сил Украины продвинуться на Запорожском направлении заканчиваются провалом. Во время одной из последних попыток ВСУ атаковать российские позиции, были подбиты и уничтожены несколько единиц бронетехники.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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