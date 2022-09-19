Песков предупредил о должном ответе на любые претензии на Крым

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Любые претензии на Крым как на российскую территорию повлекут за собой должный ответ от РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Подоляк ранее заявил, что Запад обязан поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории, а также призвал, в частности, жителей Крыма готовиться к «предстоящей деоккупации». По его словам, Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для населения полуострова.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», - сказал Песков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности граждан полуострова, которые скандируют проукраинские лозунги и поют националистические песни.