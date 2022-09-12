Аксенов предложил привлечь к ответственности за проукраинские лозунги в Крыму

Сергей Аксенов добавил, что поддерживающим украинский режим следует уехать в «страну, которую они так любят».

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Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по закону. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов добавил, что поддерживающим украинский режим следует уехать в «страну, которую они так любят».

Ранее ФСБ показала кадры задержания планировавших серию терактов против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Сообщается, что в ходе операции был задержан сотрудник СБУ, который руководил действиями завербованных националистов.