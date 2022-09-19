В Польше начались танковые учения с участием военных из США и Британии

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На востоке Польши начались совместные танковые учения «Медведь-22» с участием военных из Великобритании и США, сообщил пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии республики Пшемыслав Липчиньский.

Мероприятия продлятся до пятницы. Цель учений - получение польскими 19-й механизированной бригадой и 18-м логистическим полком сертификата НАТО о боеготовности.

По его словам, огневая часть запланирована на полигоне в местности Нова-Демба, также тренировки проводятся за пределами полигонов. Будут задействованы польские танки Leopard, американские Abrams, британские Challenger. Учения проводятся также для укрепления оперативной совместимости и союзнического сотрудничества.

Ранее США и Польша объявляли о совместных учениях недалеко от границы с Украиной. Маневры призваны углубить взаимодействие польских и американских войск.