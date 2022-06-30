В «Яндексе» ответили на сообщения о приглашении Кудрина в руководство компании
В пресс-службе «Яндекса» ответили на сообщения средств массовой информации о том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин может перейти работать в российскую компанию, куда его якобы пригласило ее руководство.
«Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», - говорится в сообщении пресс-службы компании.
В пресс-службе Счетной палаты заявили, что в настоящий момент таких данных нет, а Кудрин исполняет обязанности на своем рабочем месте, сейчас подводятся итоги второго квартала.
В середине июня глава Счетной палаты принял участие в юбилейном международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда он сделал несколько заявлений. В частности, он отметил, что к плановой экономике возвращаться нельзя.