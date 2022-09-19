В Германии отреагировали на предложение Путина запустить «Северный поток - 2»

По мнению немецкого политика, ФРГ больше не может «делать ставку на энергоносители из России».

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Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток - 2» никогда не будет запущен. По его словам, Германия больше не может «делать ставку на энергоносители из России».

«"Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию», - заявил Вайль в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что ситуация, когда правительство сможет делать ставку на энергоносители из РФ, «никогда снова не возникнет» из-за утраты доверия. Российско-германское партнерство, добавил он безвозвратно разрушено, при этом «Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия».

Таким образом Вайль отреагировал на слова Владимира Путина о «Северном потоке - 2». Отвечая на вопросы журналистов в минувшую пятницу российский лидер заявил, что выти из энергокризиса Европе может помочь снятие санкций с газопровода.

Ранее вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока-2». По мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказываться от газовой блокады для спасения экономики Германии.