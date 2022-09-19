В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии отреагировали на предложение Путина запустить «Северный поток - 2»

Анна Касаткина
11:39 19.09.2022
По мнению немецкого политика, ФРГ больше не может «делать ставку на энергоносители из России».
В Германии отреагировали на предложение Путина запустить «Северный поток - 2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток - 2» никогда не будет запущен. По его словам, Германия больше не может «делать ставку на энергоносители из России».

«"Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию», - заявил Вайль в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что ситуация, когда правительство сможет делать ставку на энергоносители из РФ, «никогда снова не возникнет» из-за утраты доверия. Российско-германское партнерство, добавил он безвозвратно разрушено, при этом «Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия».

Таким образом Вайль отреагировал на слова Владимира Путина о «Северном потоке - 2». Отвечая на вопросы журналистов в минувшую пятницу российский лидер заявил, что выти из энергокризиса Европе может помочь снятие санкций с газопровода.

Ранее вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока-2». По мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказываться от газовой блокады для спасения экономики Германии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:00 Армия
Видео
От первого лица: кадры ведения огня российской БМП-3 в зоне спецоперации
08:47 В стране и мире
Таджикистан и Киргизия договорились разблокировать дороги в зоне конфликта
07:27 В стране и мире
Россия не станет вводить вводить визовые ограничения в отношении стран ЕС
07:07 В стране и мире
Видео
Разрушенные здания и двое жертв: кадры последствий мощного урагана со смерчем в Курской области
06:21 В стране и мире
В Турции анонсировали скорое начало оплаты 25% российского газа в рублях
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.