Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

Кроме этого, по словам спикера ГД, внутриполитическая обстановка в Штатах и Евросоюзе заставляет власти реагировать на недовольство своих граждан.

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ВСУ не оправдали ожиданий США и Европы. В связи с этим, страны Запада решили изменить свою риторику. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», - объяснил Володин.

По его словам, если ранее Запад настаивал исключительно на военном решении конфликта на Украине, то сейчас звучат мнения о том, что вопрос переговоров зависит от президента Владимира Зеленского.

Вячеслав Володин подчеркнул, что внутриполитическая обстановка в США и Евросоюзе заставляет власти реагировать на недовольство своих граждан.

«Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», - подытожил спикер.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что США ошибаются в собственном убеждении о том, что ситуация на Украине их не коснется. На днях политик прокомментировал осуждение Белым домом «авиаударов России по критической инфраструктуре Украины» и задался вопросом, что сделали власти США «для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса».