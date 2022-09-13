Володин заявил, что США продолжают толкать Киев на новые преступления

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что США ошибаются в собственном убеждении о том, что ситуация на Украине их не коснется. Политик прокомментировал осуждение Белым домом «авиаударов России по критической инфраструктуре Украины» и задался вопросом, что сделали власти США «для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса».

«Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления», - ответил на свой же вопрос Володин у себя в Telegram.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что трибунала над украинскими боевиками ожидают все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что перед судом должны предстать все националисты, которые занимались уничтожением мирных жителей народных республик Донбасса.