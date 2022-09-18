Латвийский депутат возмутился русофобской табличкой в автобусе Риги

Парламентарий призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалась ли такая табличка на самом деле.

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Депутат сейма Латвии Андрей Юдин отреагировал на сообщения в Сети о том, что в одном из автобусов Риги якобы появилась табличка, на которой написано «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». Так, парламентарий призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалась ли такая табличка на самом деле.

«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», - пишет Юдин у себя в Twitter.

Ранее на конференции Североатлантического Альянса в Варшаве один из участников невербально оскорбил граждан РФ. Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс выбрал для мероприятия носки украинского бренда с уничижительной для россиян надписью.