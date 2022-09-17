«Говорящие» носки: чиновник НАТО публично оскорбил россиян

© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

На конференции Североатлантического Альянса в Варшаве один из участников невербально оскорбил граждан РФ. Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс выбрал для мероприятия носки украинского бренда с уничижительной для россиян надписью.

Чиновник не пытался скрывать сомнительный предмет гардероба, напротив, всячески демонстрируя некорректный текст. Посты с фото, где латвиец сидит в свободной позе с «ненавязчиво» поднявшейся брючиной, разлетелись по Сети.

Украинский производитель быстро понял, что ситуацию можно использовать как бесплатную рекламу, и разместил картинки в своем аккаунте. В комментариях, как пишет РИА Новости, Сартс подтвердил, что прибыл на конференцию именно в этих вызывающих носках.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла, что каждый омбудсмен в стране получал угрозы и оскорбления со стороны Украины. При этом, по ее словам, многочисленные нападки не помешали госслужащим продолжить работу.