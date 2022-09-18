Спорт Спорт Спорт

Депутат Европарламента пришел на заседание в майке с фамилией российского футболиста

Елизавета Потейчук
09:53 18.09.2022
Политик выступал как раз перед матчем 7-го тура чемпионата Италии «Торино» - «Сассуоло».
Депутат Европарламента пришел на заседание в майке с фамилией российского футболиста
© Фото: wallacemick, twitter
Читайте нас на:

Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука из итальянского футбольного клуба «Торино». Политик выступал как раз перед матчем 7-го тура чемпионата Италии «Торино» - «Сассуоло».

Уоллес разместил видео с соответствующим выступлением у себя в Twitter. Более того, депутат пожелал итальянскому «Торино» удачи в игре. 

Ранее фанатов турецкой футбольной команды «Фенербахче» в картонных масках с изображением российского лидера Владимира Путина заметили возле стадиона, где проходила игра группового этапа Лиги Европы против киевской команды «Динамо». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:29 В стране и мире
В Киргизии сообщили о 37 погибших гражданах в конфликте на границе с Таджикистаном
07:59 В стране и мире
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
06:35 В стране и мире
Украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе
04:43 В стране и мире
Трамп обвинил демократов в распространении дезинформации о России
02:52 В стране и мире
Украина назвала оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах
Популярное
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.