Депутат Европарламента пришел на заседание в майке с фамилией российского футболиста

Политик выступал как раз перед матчем 7-го тура чемпионата Италии «Торино» - «Сассуоло».

© Фото: wallacemick, twitter

Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука из итальянского футбольного клуба «Торино». Политик выступал как раз перед матчем 7-го тура чемпионата Италии «Торино» - «Сассуоло».

Уоллес разместил видео с соответствующим выступлением у себя в Twitter. Более того, депутат пожелал итальянскому «Торино» удачи в игре.

Ранее фанатов турецкой футбольной команды «Фенербахче» в картонных масках с изображением российского лидера Владимира Путина заметили возле стадиона, где проходила игра группового этапа Лиги Европы против киевской команды «Динамо».