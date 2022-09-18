В Киргизии сообщили о 37 погибших гражданах в конфликте на границе с Таджикистаном

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В результате боестолкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли 37 жителей Киргизии. Об этом информирует МЧС Киргизии. Кроме того, пострадавшими числятся 129 граждан.

«В ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикской государственной границе погибли 37 граждан республики», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не отдаст ни одного квадратного метра своей территории. Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. Президенты Таджикистана и Киргизии на полях саммита ШОС в Самарканде договорились дипломатически решить военный конфликт на границе двух стран.