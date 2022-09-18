Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике. Как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, были выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.15 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - сообщает ведомство у себя в Telegram.

Напомним, корреспондент телеканала «Звезда» запечатлел момент обстрела украинской артиллерией Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела в квартире, где проживает журналист, разбились окна.