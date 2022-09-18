Ветеран спецслужб РФ описал, как ЦРУ продолжит подрывную работу

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Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко выразил мнение, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не только не откажется от своей давней практики проведения подрывных акций, диверсий и террора, но и будет продолжать их в формате гибридных и прокси-войн. При этом они будут применять новые технологии и действовать из соображений сохранения доминирования Вашингтона.

«На стене в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли приведено библейское изречение: "Познаешь истину, и истина сделает тебя свободным". Но, думается, будет уместнее заменить его на другую фразу из Ветхого Завета: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться"», - цитирует РИА Новости слова Нечипоренко.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление США в рамках операций «Икона» и «Картель» после Великой Отечественной войны использовало выходцев из Украины для проведения диверсий на территории Советского Союза.