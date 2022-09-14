Американская разведка готовила из украинских выходцев агентов, которые забрасывались на территорию СССР и вели там диверсионную деятельность.

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Центральное разведывательное управление США в рамках операций «Икона» и «Каратель» после Великой Отечественной войны использовали выходцев из Украины для проведения диверсий на территории Советского Союза. Как сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, США также контактировали с националистическими группировками Украины.

«В лагерях перемещенных лиц находилось около 750 тысяч выходцев из СССР, включая 250 тысяч украинцев. Были также выбраны несколько десятков организаций, объединявших выходцев из России и восточно-европейских государств. Используя этот контингент, с 1949 года ЦРУ начало проведение до десятка программ и операций, направленных на ведение разведки и подрыв военного, экономического и морально-психологического потенциала Советского Союза.», - говорится в статье Нарышкина «75 свечей на торте ЦРУ» в журнале «Национальная оборона».

Особое внимание Нарышкин уделали оперции Каратель, котороя проводилась до 1970 года. В ее рамках ЦРУпод видом оказания беженцам финансовой и материальной поддержки готовила из них агентов для переброски в СССР.

"На первом этапе операции "Картель" ЦРУ ставило перед заб­расываемыми на Украину агентами задачи получения информации об обстановке в республике, «силах национального сопротивления УПА*, его возможностях, в том числе – о возможных вариантах его использования в случае возникновения военного конфликта с СССР», - говорится в статье.

Ранее Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты Америки всеми силами будут затягивать конфликт на Украине. При этом Вашингтон не учитывает огромные потери ВСУ и возможно обнищание европейских сателлитов.

* УПА, экстремистская организация, запрещена на территории РФ.