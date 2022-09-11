В Подмосковье машина сбила двух детей на велосипедах

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Молодой водитель легкового автомобиля сбил двух детей на велосипедах на дороге Озера-Кашира-Ожерелье в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

«В результате ДТП один ребенок погиб, второй с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Дети, по данным полиции, ехали по проезжей части, им было 11 и 13 лет. Водитель, 19-летний молодой человек, сбил их, когда выехал на встречную полосу для обгона.

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