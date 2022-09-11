В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье машина сбила двух детей на велосипедах

Анастасия Бобылева
23:15 11.09.2022
В результате ДТП один ребенок погиб, второго госпитализировали.
В Подмосковье машина сбила двух детей на велосипедах
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Молодой водитель легкового автомобиля сбил двух детей на велосипедах на дороге Озера-Кашира-Ожерелье в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

«В результате ДТП один ребенок погиб, второй с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Дети, по данным полиции, ехали по проезжей части, им было 11 и 13 лет. Водитель, 19-летний молодой человек, сбил их, когда выехал на встречную полосу для обгона.

Ранее под Ярославлем в ДТП с бензовозом погибла целая бригада скорой помощи. Машина ехала на вызов, но столкнулась с бензовозом и легковым автомобилем и загорелась. Огонь перекинулся на соседние дома, но, к счастью, его вскоре потушили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 В стране и мире
Пушилин заявил, что Донецк обязан победить
22:44 В стране и мире
Пасечник заявил, что в ЛНР пытаются проникнуть украинские диверсанты
21:23 В стране и мире
Пять человек пострадали во время квеста в Москве
20:04 В стране и мире
В Совфеде заявили о вмешательстве в российские выборы Центрального командования ВС США
18:33 В стране и мире
FT: Франция по ошибке продала электричество и просит помощи у соседей
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.