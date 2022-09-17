Армия Армия Армия

МО РФ: украинские потери в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых

13:07 17.09.2022
Речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в результате высокоточных ударов ВС РФ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых.

В частности, речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно. Наряду с живой силой, также были уничтожены 5 танков и 14 единиц военной техники.

Помимо этого, также высокоточными ударами ВС РФ по пунктам дислокации нацформирования «Кракен» и 92-й механизированой и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области уничтожены более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ранее в МО России озвучили потери военной техники Украины. В частности, украинская сторона потеряла 4 231 танк и другие боевые бронированные машины с начала спецоперации.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:47 В стране и мире
Количество погибших от обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех
13:09 Армия
Видео
Минобороны: киевский режим возобновил провокации для угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС
12:06 В стране и мире
Видео
Снаряд ВСУ пробил крышу здания администрации в Донецке
11:09 В стране и мире
Президент Киргизии заявил, что страна не отдаст ни одного квадратного метра своей земли
05:25 Армия
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Популярное
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.