МО РФ: украинские потери в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых

Речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в результате высокоточных ударов ВС РФ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых.

В частности, речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно. Наряду с живой силой, также были уничтожены 5 танков и 14 единиц военной техники.

Помимо этого, также высокоточными ударами ВС РФ по пунктам дислокации нацформирования «Кракен» и 92-й механизированой и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области уничтожены более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ранее в МО России озвучили потери военной техники Украины. В частности, украинская сторона потеряла 4 231 танк и другие боевые бронированные машины с начала спецоперации.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов