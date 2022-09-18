Трамп указал на возврат Германии к «старомодным вещам, включая уголь», добавив, что «у них нет выбора: у них не будет страны».

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Бывший президент США Дональд Трамп предупредил жителей Германии, что они могут остаться без страны. В качестве пояснения он указал на существенную зависимость этого государства от поставок энергоносителей из России и их сокращения из-за санкционных мер Запада.

Также экс-глава США похвалился тем, что когда-то предупреждал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель о подобной ситуации. Свое предупреждение он сделал в виде белого флага, отправленного ей. Данные заявления Трамп озвучил в ходе митинга в штате Огайо.

«Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд! Почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Дональд Трамп добавил, что теперь немцы не смеются над его словами, хотя раньше позволяли себе это. Он указал на возврат ФРГ к «старомодным вещам, включая уголь, но у них нет выбора: у них не будет страны, у них не останется страны».

Вместе с тем сообщалось, что в Германии траты семьи из двух человек на оплату электричества в годовом исчислении вырастут на 180 евро. Это станет возможным из-за повышения стоимости услуг сетевых операторов. Для потребителей их услуги подорожают в три раза.