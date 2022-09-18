МК: немцы будут платить за электричество в три раза больше

Приводится прогноз, что траты семьи из двух человек на оплату электричества в годовом исчислении вырастут на 180 евро.

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В Германии планируется повышение стоимости услуг сетевых операторов. Сообщается, что для потребителей их услуги подорожают в три раза.

Указано, что к настоящему времени жители страны платят порядка трех евроцентов за киловатт/час. Но с наступлением зимы эта плата увеличится до девяти евроцентов. Информацию сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкое издание.

Приводится прогноз, что траты семьи из двух человек на оплату электричества в годовом исчислении вырастут на 180 евро. В качестве причины подорожания стоимости кВтч указаны высокие затраты операторов сетей на поддержание их стабильности.

Недавно В Германии предсказали сотни смертей из-за отключения электричества в стране. Согласно проведенному исследованию в федеральной земле Гессен, в первые 96 часов там погибнут около 400 человек из-за образовавшегося хаоса. Через два часа отключатся охранные сигнализации, через восемь - связь с аварийными службами, а через сутки - очистные сооружения.