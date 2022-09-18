Врач рассказал, какая реабилитация должна быть у людей с постковидным синдромом

Он объяснил, что правильная реабилитация возможна только тогда, когда будет определен пораженный болезнью орган и назначена индивидуальная схема.

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Пациентам с постковидным синдромом нужно назначить полноценное обследование и составить по его результатам индивидуальную схему реабилитации. Так считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул необходимость пройти полное обследование, которое выявит пораженный вирусом орган. Затем уже можно будет составить план восстановления.

«По результатам собеседования с доктором-реабилитологом или терапевтом и изучения итогов лечения должна быть составлена индивидуальная схема обследования для получения ответов на поставленные вопросы по постковидному синдрому. А дальше для этого человека по результатам обследования должна быть разработана индивидуальная схема реабилитации», - передает ТАСС слова иммунолога.

В зависимости от поврежденного органа, как отметил специалист, может понадобиться разное лечение. Например, физиотерапия, лекарства или санаторно-курортный отдых.

Недавно директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о возможном увеличении заболеваемости и смертности среди заболевших коронавирусом.